Dortmund wint in Hoffenheim dankzij "gouden wissels"

Speeldag 4 in de Bundesliga: Dortmund ging met Belgen Meunier en Witsel in de basis op bezoek bij Hoffenheim. Beide ploegen telden zes punten na drie matchen. Bij winst werd er dus een zeer goede zaak gedaan. Het was Dortmund dat in extremis het laken naar zich toe trok.

In een evenwichtige wedstrijd was het Dortmund dat het balbezit opeiste. Na vier minuten was het Hoffenheim dat als eerste kon dreigen via M. Gacinovic. Aan de overkant kon Dortmund daar vrijwel meteen iets tegenover zetten met de actie van youngster G. Reyna.

Vervolgens kwam Sancho met een goed schot op de proppen. Doelman Baumann was alert en kon een vroege achterstand voorkomen. In een eerste helft met veel overtredingen was het onze landgenoot T. Meunier die nog het dichtst bij een goal kwam, zijn kopbal spatte uiteen op de lat.

Na de rust was het wachten op de invalbeurten van Reus en Haaland. Beide spelers lieten meteen zien waarom ze tot de beste spelers van Duitsland behoren. Het was Haaland die de buitenspelval ontweek en onbaatzuchtig de bal aflegde op Reus. 0-1 in minuut 76.

De thuisploeg probeerde de match nog te doen kantelen met drie gelijktijdige wissels. Beide teams gingen nog voor een goal maar de 0-1 was onvermijdelijk de eindscore. Dortmund komt zo met negen op twaalf op een gedeelde tweede plaats met de landskampioen. Leipzig blijft met tien op twaalf de leider.