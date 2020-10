Kevin Muscat enorm teleurgesteld over eerste helft STVV: "Het was een complete ramp"

Bij STVV zullen ze vannacht ongetwijfeld slecht slapen. Na een wanprestatie verloren ze met 6-3 op het veld van Beerschot. Kevin Muscat, de trainer van STVV, was uiteraard niet tevreden na de wedstrijd.

Vooral over de eerste helft kon hij weinig positieve dingen zeggen. "De wedstrijd op zo'n manier starten is verschrikkelijk. We kenden de kwaliteiten van Beerschot en we waren voorbereid op Holzhauser, maar hij mocht alles doen. De eerste helft een complete ramp", aldus een eerlijk Kevin Muscat na de wedstrijd.

Muscat vertelde dat iedereen bij STVV nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen. "Ik ben een positief persoon, maar we moeten ook realistisch zijn. Er was een gebrek aan verlangen en intensiteit. We moeten het analyseren en onze verantwoordelijkheid nemen."