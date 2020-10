Middenvelder speelt zijn 100ste wedstrijd voor OHL op het veld van Anderlecht: "Ik heb daar nog nooit gevoetbald"

OHL speelt dit weekend op het veld van Anderlecht. De club heeft een reden om te vieren, want Mathieu Maertens kan voor de 100ste keer in actie komen voor de Leuvenaars. Maertens zelf kijkt uit naar de wedstrijd.

Als Mathieu Maertens dit weekend in actie komt voor OHL, kan hij een aardige statistiek voorleggen. Zo zou hij namelijk 100 wedstrijden gespeeld hebben voor de Leuvenaars. Op de officiële website van OHL geeft hij meer uitleg over de verplaatsing naar Anderlecht.

Zo is de 100ste wedstrijd bij OHL voor Maertens zelf nog specialer, omdat hij nog nooit op het veld van Anderlecht heeft gespeeld. "Het is vreemd, want ik heb ondertussen in bijna alle stadions gespeeld in 1A en 1B. Op het veld van Anderlecht speelde ik echter nog niet", aldus Maertens.

De middenvelder hoopt te kunnen stunten met OHL. "Ik verwacht heel wat kansen voor beide ploegen, want het zal een open wedstrijd worden. Hopelijk kunnen wij de ruimtes beter benutten dan Anderlecht", vertelde de 25-jarige Belg.