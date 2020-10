Coronavirus slaat hard toe bij Club Brugge: Mignolet, Mannaert en nog twee spelers testen positief

Club Brugge kreeg al te maken met enkele coronagevallen en maakt nu vier nieuwe besmettingen bekend: drie spelers en een bestuurslid.

Club Brugge maakte zondag bekend dat Vincent Mannaert, Michael Krmencik, Odilon Kossounou en Simon Mignolet positief hebben getest op het coronavirus.

De spelers moeten nu in quarantaine en zo moet Philippe Clement het drietal missen komende dinsdag. Dan neemt Club het in de Champions League op tegen Zenit. Mignolet en Krmencik startten zaterdag nog in de basis tegen Standard, Kossounou zat op de bank.

Veel verdedigers heeft Clement dus niet ter beschikking aanstaande dinsdag, want Déli zit nog een schorsing uit. Zo kan hij Ricca of Sobol centraal uitspelen of Balanta een rij achteruit trekken. Misschien speelt Club wel met vier achterin tegen Zenit...

Op zaterdag 24 oktober trekt Club Brugge naar Den Dreef voor een uitmatch tegen Oud-Heverlee Leuven. Wil het drietal speelklaar zijn voor dat duel zullen ze eerst een negatieve test moeten voorleggen.