De indrukwekkende statistieken van ... Raphael Holzhauser

Het seizoen zit nog in een vroeg stadium, maar over de absolute uitblinker van de eerste twee voetbalmaanden valt niet te discussiëren. Raphael Holzhauser speelt de pannen van het dak en is nu al onmisbaar voor Beerschot

Raphael Holzhauser is de naam van de 27-jarige Oostenrijker die zijn tweede seizoen doormaakt in de kleuren van Beerschot. Afgelopen seizoen speelde hij een grote rol in de promotie van de Antwerpse club: 7 goals en 9 assists in de reguliere competite. Deze cijfers lijken misschien niet zo geweldig. Toch bleek dit veelbelovend te zijn voor hetgeen er nog zou volgen. Seizoen 2020 - 2021 Met 7 goals en 7 assists in amper negen wedstrijden zijn de statistieken op zijn minst indrukwekkend te noemen. In de transfermercato werd zijn naam bij zowat alle topclubs genoemd. Enkel Beerschot kon zijn slag slaan... door de boomlange Oostenrijker aan boord te houden. Met zijn 1,93 meter is "De Messi van het Kiel" gewapend voor duels. Rekening houdend met zijn uitstekende linkervoet, moet je gewoon concluderen dat "Rapha" een zeer complete speler is. Na deze geweldige seizoensstart is het uitkijken naar het verdere vervolg van Holzhauser en Beerschot.