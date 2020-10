Philippe Montanier: "Een interessante match tegen het beste team in België"

De topper van speeldag 9 eindigde zonder winnaar. Standard sleepte nog een punt uit de brand met een late strafschop.

Philippe Montanier gaf achteraf zijn kijk op de wedstrijd. "Een interessante match met een goeie intensiteit tegen, in mijn ogen, het beste team van België", liet de Fransman optekenen na het laatste fluitsignaal.

"Ik ben wat gefrustreerd over onze eerste helft, waarin we het hebben nagelaten om op voorsprong te komen en dan zelf een goal incasseerden. Niettemin zijn we erin geslaagd om Brugge te laten beven in die tweede periode en op het einde toch nog dat goaltje te maken", ging hij verder.

Zes minuten extra tijd

"We zijn een jonge ploeg die met veel enthousiasme heeft gespeeld tegen een Brugs team met flink wat ervaring. We moeten onszelf blijven verbeteren", aldus de Franse coach, die een geel karton onder zijn neus geduwd kreeg.

"Die gele kaart begreep ik niet helemaal, noch die zes minuten toegevoegde tijd. Ik heb de indruk dat we er maar drie hebben gespeeld. De strafschoppen? Ik weet niet of ze correct zijn, ik concentreer me op de match", besloot Montanier.