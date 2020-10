Courtois trekt aan de alarmbel na pijnlijke uitschuiver: "De tegenstander was beter dan wij in vrijwel elk aspect"

In de Primera Division doet nieuwkomer Cadiz monden openvallen. De promovendus pakte nu ook de scalp van Real Madrid in Bernabeu en komt samen met de Koninklijke aan de leiding in Spanje.

Thibaut Courtois slaat mea culpa op het digitaal huis van zijn club. "De tegenstander was beter dan wij in vrijwel elk aspect. Ik moest drie of vier keer in actie komen, we wonnen de individuele duels niet en de tegenstander was beter dan wij in vrijwel elk aspect."

"Maar een nederlaag is altijd een goede zaak, want het is een wake-upcall om weer aan het werk te gaan. Om de dingen die we slecht deden te verbeteren. We moeten er niet te veel belang aan hechten. We moeten vooral onze thuiswedstrijden winnen."

Belangrijk tweeluik

Een kleine deuk in het vertrouwen toch voor het fiere Real, dat voor een belangrijk tweeluik staat. "Tegen Sjachtar Donetsk zullen we een goede prestatie moeten leveren, de wedstrijd winnen zodat we met zelfvertrouwen naar Camp Nou kunnen gaan voor het duel met Barcelona."