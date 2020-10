Kompany gooit zijn team (noodgedwongen) flink door elkaar voor de confrontatie met OH Leuven

RSC Anderlecht ontvangt zondagavond OH Leuven en wil reageren na het kansloze verlies tegen Club Brugge. Vincent Kompany gaat alvast wat wijzigingen doorvoeren in vergelijking met de wedstrijd in Jan Breydel.

De T1 van Anderlecht kan ook niet anders want hij kan niet rekenen op Ognjen Vranjes (nog niet fit), Sambi Lokonga (geschorst) en Kristian Arnstad (blessure). Aan de andere kant kan Kompany dan weer rekenen op Vlap en Zulj en een nieuwkomer. Matt Miazga is de énige van de spelers die RSCA haalde in het slot van de mercato die meteen in de basisopstelling wordt gedropt volgens HLN. Voor Josh Cullen en Paul Mukairu komt de partij te vroeg. Ook Marco Kana mag door de schorsing van Sambi Lokonga nog eens op het middenveld opdraven. De vermoedelijke opstelling: Van Crombrugge, Mykhalychenko, Miazga, Luckassen, Murillo, Kana, Zulj, Verschaeren, Tau, Bundu, Nmecha.