Volgens Hernan Losada is het een ideaal moment om tegen Antwerp te spelen, maar: "Hopelijk kunnen we nog spelers recupereren"

Beerschot heeft dit weekend vertrouwen getankt voor de derby tegen Antwerp op de volgende speeldag. De promovendus haalde het met 6-3 en staat zo na negen speeldagen op een knappe derde plaats in het klassement

Volgende week neemt Beerschot het op tegen Antwerp en volgens Losada komt de derby op een ideaal moment. "Het is een perfect moment om tegen Antwerp te spelen. We staan op de derde plaats met 18 punten en we staan boven hen", legde Losada uit.

Toch hoopt de trainer van Beerschot nog enkele spelers te kunnen recupereren, want dit weekend moest hij het voorin zonder Noubissi, Eleke en Suzuki doen. "Hopelijk kunnen we met één of meer extra spitsen gaan", vertelde Losada na de wedstrijd tegen STVV.

Groepssfeer

Nog een reden waarom de derby op een goed moment komt, is omdat er een uitstekende groepssfeer is bij Beerschot. "De groep hangt enorm goed aan elkaar. Iedereen wil voor elkaar vechten en het is een groep vrienden geworden", aldus Losada.