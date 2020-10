Administratieve blunder kan Sinan Bolat uit het doel houden bij KAA Gent

Sinan Bolat was een van de vele nieuwkomers die KAA Gent deze zomer naar de Ghelamco Arena haalde. Nadat hij drie wedstrijden geschorst was in de voorrondes van de Champions League eiste hij een basisplaats of. Toch bestaat de kans dat hij donderdag niet in actie komt in de Europa League.

KAA Gent was zich uiteraard bewust van de schorsing die Sinan Bolat had opgelopen bij Antwerp. De club had om die reden besloten om hem niet op te nemen in de Europese selectie van de kwalificatiematchen. Hij mocht toch niet in actie komen tegen Rapid Wien en Dynamo Kiev. Maar zo werkt het niet bij UEFA, weet Het Nieuwsblad. Omdat Bolat niet op de officiële lijst stond staat hij nog steeds als geschorst aangegeven. De club probeert nu om haar doelman toch speelgerechtigd te krijgen voor de match van donderdag tegen Slovan Liberec. Lukt dat niet, dan is Davy roef sowieso de eerste doelman en krijgt hij nog eens een kans om zich te bewijzen.