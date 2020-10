🎥 Revelatie in 1B houdt zijn fenomenale statistiek overeind: gemiddeld 1 goal per 44 minuten

De tegenstanders in 1B weten het ondertussen, maar er is geen afstoppen aan: Georges Mikautdze blijft met zijn ogen dicht de weg naar het doel vinden. Tegen RWDM was de aanvaller van Seraing opnieuw goed voor twee goals.

Seraing keek op het veld van RWDM al vroeg tegen een dubbele achterstand aan. Geen nood, want 'Mikautadze to the rescue'!. De Franse huurling van Metz stelde nog voor de rust orde op zaken met twee doelpunten.

Zo houdt hij zijn fenomenale gemiddelde van 1 goal in minder dan 45 minuten overeind. De spits van Seraing scoorde nu 14 goals in 7 competitiematchen in 1B. In een match werd hij 20 minuten voor affluiten naar de kant gehaald waardoor zijn gemiddelde zelfs op 1 goal per 44 minuten (!) staat. Onwaarschijnlijk! Bekijk hieronder zijn goals tegen RWDM.