Laszlo Bölöni heeft alweer een nieuwe club gevonden

Lang heeft Laszlo Bölöni niet zonder club gezeten. Volgens verschillende bronnen gaat hij aan de slag bij het Griekse Panathinaikos.

Laszlo Bölöni stopte eind vorig seizoen bij Antwerp, maar kwam al snel weer terug naar België. Bij AA Gent moest hij de ontslagen Jess Thorup vervangen, maar dat werd geen succes. Na amper drie wedstrijden mocht ook Bölöni alweer opkrassen.

Nu heeft de Roemeense coach al een nieuwe club, want eerstdaags zou hij worden voorgesteld als de nieuwe coach van het Griekse Panathinaikos. De Griekse topclubs doet het slecht dit seizoen, met amper 2 op 12.

Voor Bölöni wacht dus alweer heel wat opknapwerk. Hopelijk krijgt hij deze keer wat meer tijd. Het is voor Bölöni trouwens niet het eerste avontuur in Griekenland, want in 2012 was hij al coach van PAOK Saloniki.