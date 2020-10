Mourinho na mokerslag tegen West Ham: "Moyes heeft zijn nieuwe Fellaini gevonden"

Tottenham leek op weg naar een vlotte thuiszege tegen West Ham United, maar de mannen van David Moyes knokten terug uit een verslagen positie. José Mourinho was na de match bijzonder teleurgesteld en zag een opvallende verschijning bij de tegenstander.

Geen vuiltje aan de lucht voor Tottenham, tot in minuut 82 de 3-1 van Balbuana viel. Daarna ging het snel en bij het laatste fluitsignaal stond de 3-3 op het scorebord. "De match was onder controle. Kane had de match dood kunnen doen, maar trof de paal", liet de Portugees optekenen bij SkySports na het gelijkspel.

"Hun geloof nam toe bij de 3-1 en daar konden wij psychologisch niet mee om. We verloren twee punten in de laatste minuut", ging hij verder, alvorens op volstrekt eigen wijze West Ham een 'complimentje' te geven.

Tomas Soucek: volgens Mourinho 'de nieuwe Fellaini' van Moyes.

"Uiteindelijk hebben ze geluk gehad. Maar ze zijn altijd hard voor dat geluk blijven vechten, dus dat verdient lof. Met Tomas Soucek heeft David Moyes ook 'zijn nieuwe Marouane Fellaini' gevonden."

Moyes had Fellaini onder zijn hoede bij Everton en haalde hem ook voor veel geld naar Manchester United. Nu heeft Moyes volgens Mourinho een gelijkaardig profiel gevonden.