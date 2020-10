Nieuwe protocollen Pro League bijna af: fans blijven welkom

Morgen mogen we de nieuwe protocollen van de Pro League verwachten. Voorlopig blijven de fans welkom in het stadion.

De Pro League moet een hele oefening maken om de nieuwe regelgeving te implementeren in de stadions. De vorige bubbels zijn afgeschaft, maar in de meeste stadions mogen bubbels van vier blijven. Er mag ook niet meer dan 200 man in een compartiment zitten.

Er werd gesproken van nog een serieuze vermindering van de totale capaciteit, maar dat blijft voorlopig dus uit. Dat zou grote problemen met zich meebrengen, want dat zou voor sommige clubs betekenen dat de kost om supporters binnen te laten hoger zal liggen dan spelen zonder publiek, aangezien ze waarschijnlijk ook geen inkomsten van catering, drankverkoop... zullen hebben. Drank en eten verkopen wordt immers verboden.

De Pro League is wel in overleg met de experten, virologen en het overlegcomité, maar dat garandeert niet dat er de komende weken geen extra maatregelen komen. Bij veel clubs vreest men dat de regering straks gaat zeggen dat er geen fans meer binnen mogen als de cijfers blijven stijgen.

Dat zou een ramp betekenen voor clubs die nu al miljoenen - Anderlecht is zeker niet de enige - in het rood staan. Bij veel clubbesturen weet men dat ze machteloos staan, maar twijfel over de toekomst is er zeker.