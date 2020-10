Alvaro Morata bezorgt Juventus met dubbelslag zege

Juventus nam het gelijktijdig met Club Brugge op tegen Dinamo Kiev, boeman van AA Gent.

Geen Cristiano Ronaldo bij Juventus. De Portugees verblijft in quarantaine en was niet beschikbaar. Morata, Kusulevski en Chiesa mochten het vooraan doen van Andrea Pirlo.

Maar dat aanvallend trio kon er geen aangename wedstrijd van maken. De eerste helft werd er dan ook een om snel te vergeten.

In de tweede helft scoorde Juventus al vroeg via Alvaro Morata. Dinamo Kiev kon Juventus niet meer in gevaar brengen en in het slot kopte Morata zijn tweede tegen de netten.