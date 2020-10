Boegeroep of niet, twee sterkhouders van Beerschot unisono: "We hadden liever voor een volle Bosuil gespeeld"

Het is bijna zover! Na meer dan 16 jaar staan de Great Old en de Mannekes van 't Kiel nog eens tegenover elkaar in een derby in eerste klasse. Een échte derby, met fans die elkaar niet kunnen luchten. Jammer dus dat het Bosuilstadion niet volledig gevuld zal zijn.

Zo denken Joren Dom en Mike Vanhamel er ook over. Ook al weten ze dat Antwerp zich graag laat voorstuwen door de eigen aanhang, toch hadden ze liever in een volle keet gespeeld. "Absoluut", steekt doelman en aanvoerder Mike Vanhamel van wal. "Maar dat wil ik bij elke wedstrijd. Ik had ook veel liever voor een vol Jan Breydelstadion gespeeld tegen Club Brugge en niet voor lege, kille tribunes, waar je toch dat gevoel van een oefenmatch krijgt. Thuismatchen evenzeer. We zien veel goals en spektakel, maar als je zoiets meemaakt voor een vol Kiel begint het helemaal te kolken", legt hij uit. Als je de derby speel, dan wil je de volledige ervaring. Mét publiek! Aan de winstkansen voor Beerschot verandert dat gegeven niet zo veel denkt de 30-jarige aanvoerder van de Ratten. "De invloed van het publiek is moeilijk in te schatten. De punten die we op verplaatsing zijn gaan halen waren niet gestolen en pakten we door onze manier van voetballen. Daar heeft het publiek geen invloed op gehad." Hopen op fans Ook Joren Dom had liever voor een paar duizenden supporters meer gespeeld. "Het is jammer dat er zo weinig mensen naar het stadion kunnen komen", legt de verdediger die dit seizoen nog geen minuut heeft gemist uit. "Als je die derby speelt, dan wil je de volledige ervaring, het totale plaatje. En daar hoort een vol stadion bij. Geen stad in België waar de derby zo leeft als in Antwerpen. Anderzijds hoop ik dat er al mensen aanwezig kúnnen zijn", verwijst hij naar de coronasituatie.