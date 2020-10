UEFA-reglement is bikkelhard: spelen zelfs als er maar 13 overblijven, anders forfaitnederlaag

De Belgische clubs die Europees spelen, letten maar beter heel hard op. Het UEFA-reglement in verband met corona is immers keihard. Er moet en zal gevoetbald worden, zelfs al heeft de club nog maar dertien spelers over.

In België kan een match al uitgesteld worden vanaf zeven besmettingen. Bij de UEFA is het principe: als er nog 13 spelers overblijven, moet er gespeeld worden. Stel dat een club niet aan dat getal geraakt, moeten ze zelf een nieuwe datum vinden of er volgt een 3-0-forfaitnederlaag. Ook als er niet gevoetbald mag worden van de lokale overheden is de thuisploeg verplicht een nieuwe locatie en datum te vinden. De UEFA rekent erop dat alle ­deelnemers van hun overheid ­vrijstelling van reisbeperkingen en quarantainevoorschriften krijgen. Als er dus in België niet meer gevoetbald mag worden, zouden de Belgische clubs zelf een nieuwe locatie moeten vinden of anders dreigt weer die forfaitnederlaag.