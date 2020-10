De Condé liet clubbelang primeren, maar begrijpt Maehle: "Joakim was kwaad, dat hoorde ik"

Toch wel sterk van Joakim Maehle. Na een heel turbulente laatste transferdag kwam hij terug bij Genk en liet zich tegen Charleroi meteen opmerken als matchwinnaar. Sportief directeur Dimitri De Condé had niet anders verwacht, al leeft hij wel mee met de Deen die een toptransfer kon maken.

Maehle kon op de laatste transferdag naar Marseille, dat meer dan tien miljoen euro bood. "Het was potverdorie een mooie opportuniteit voor hem, dat besef ik maar al te goed", geeft De Condé toe in HLN. "Maar de timing zat niet juist, het evenwicht was er niet. Joakim was kwaad, dat hoorde ik. Mijn woorden over het vertrouwen in hem en het feit dat we hem een mooie exit zéker gunnen, kwamen niet aan. Het is heel heftig geweest."

De Condé moest ook niet lang inpraten op zijn rechtsachter. "Toen hij vorige week terugkeerde van de interlandverplichtingen heb ik hem even apart genomen, het gesprek duurde niet langer dan twee minuten. Zijn ontgoocheling is doorgespoeld. Hij is heel 'down to earth' en hij gaf ook aan dat Genk voor altijd de club van zijn hart zou zijn. Een boodschap die hij trouwens meteen ook aan Jess Thorup heeft gegeven. Ook zij hebben contact gehad tijdens de interlandbreak. Maehle benadrukte dat hij zich volledig zou blijven geven."