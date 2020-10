Théo Pierrot : "We hebben nogmaals ons karakter laten zien"

De verrassende koploper in 1B? Dat is Seraing, dat vanuit Eerste Amateurklasse prima is begonnen aan de competitie.

Op bezoek bij RWDM ging het nochtans allerminst van harte voor de club uit Luik. Na 25 minuten stonden ze al 2-0 achter, maar uiteindelijk werden de drie punten toch binnengehaald.

"We hadden het heel moeilijk. We verloren veel duels en ons spel was echt niet goed in het begin", gaf Théo Pierrot toe.

"Maar we hebben het toch rechtgezet. Ons vierde doelpunt? Dat is Seraing ten voete uit. We blijven er voor gaan en we kunnen in de omschakeling chirurgisch uithalen."

"Dit was een referentiematch naar het mentale toe. We blijven altijd karakter tonen en dat hebben we ook deze keer gedaan", aldus nog Pierrot.