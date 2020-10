Heel wat Belgen in actie op woensdag: wie doet de beste zaken in de Champions League?

Club Brugge zorgde dinsdag meteen voor een knappe prestatie in de Champions League. Maar: ook op woensdag zijn er opnieuw acht wedstrijden op het scherpste van de snee.

Ook op woensdag komen met Bayern München, Real Madrid, Liverpool en Manchester City opnieuw heel wat favorieten in actie voor hun eerste Europese wedstrijd van het seizoen in de Champions League.

Gaan we veel Belgen in actie zien? De kans dat Divock Origi voor Liverpool speelt bij Ajax is eerder klein, Kevin De Bruyne is mogelijk wel klaar voor de actie bij Manchester City.

Heel wat leuke duels

Real Madrid doet het voorlopig nog zonder Eden Hazard, wiens blessure erger was dan verwacht. Thibaut Courtois staat er normaal gezien wel tussen de lijnen en onder de lat.

Bij Olympiakos is het uitkijken naar wat Hugo Cuypers vermag. Lukaku gaat meteen op zoek naar doelpunten voor Internazionale, Carrasco moet Bayern München in bedwang proberen te houden.

