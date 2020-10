Depoitre zoekt verklaring voor rotslechte start van Gent: "Bölöni? Het marcheerde simpelweg niet"

KAA Gent heeft niet alleen de competitiestart gemist, maar de Oost-Vlamingen mogen ook ineens de ambities voor het seizoen bijschroeven. Laurent Depoitre zoekt naar verklaringen.

KAA Gent begon nochtans met torenhoge verwachten aan de nieuwe jaargang. Ivan De Witte en Michel Louwagie schreeuwden van de daken dat de Buffalo’s dé uitdager voor Club Brugge in de titelstrijd zouden zijn.

“We misten niet alleen onze start”, analyseert Laurent Depoitre in Het Laatste Nieuws. “Na twee wedstrijden kwam er een andere coach (Jess Thorup werd vervangen door Laszlo Bölöni, nvdr.) en was de organisatie van anderhalf jaar overhoop gehaald.”

Depoitre zegt het niet met zoveel woorden, maar ook de aanvaller vond het ontslag van Thorup allesbehalve de juiste keuze. “Vorig seizoen was alles heel stabiel. We wonnen veel. Plots zaten we in een situatie die niet normaal is voor een club als Gent.”

“We kregen af te rekenen met een andere filosofie, een andere organisatie op en naast het veld, een andere tactiek,... Bovendien hadden we met Bölöni niet dezelfde samenhang tussen coach spelers als onder Thorup. Het marcheerde simpelweg niet.”

Dan is KAA Gent op zijn best

Depoitre hoopt dan ook dat Wim De Decker de Buffalo’s opnieuw kan laten swingen. “We benaderen alleszins meer de stijl die we hadden. Ook de spelers willen offensief voetbal brengen. En dan is Gent op zijn best.”