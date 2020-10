Özil haalt snoeihard uit naar Arsenal: "Loyaliteit is dezer dagen héél moeilijk te vinden"

Mesut Özit zit meer dan op een zijspoor bij Arsenal FC. De Duitse middenvelder staat zelfs niet op de spelerslijst voor de Premier League. Zelf kan hij allerminst lachen om de zet van Mikel Arteta.

Het is toch opvallend: voor de coronabreak was Mesut Özil een vaste waarde in het elftal van Arsenal FC. Sindsdien speelde de voormalige Duitse international geen minuut meer voor de Gunners. Met dit dieptepunt tot gevolg.

“Ik heb in 2018 mijn contract bij Arsenal verlengd”, aldus Özil. “Op dat moment heb ik trouw beloofd aan de club waarvan ik hou. Het maakt me triest dat die loyaliteit niet wederzijds is. Ik heb zelfs ondervonden dat dat vandaag de dag nog heel moeilijk te vinden is.”

Ik zal trainen en mijn stem blijven gebruiken tegen dit onrecht

Toch weigert de middenvelder de handdoek te gooien. “Ik zal er alles aan doen om de situatie om te keren. Ik wil niet dat mijn achtste seizoen bij Arsenal op deze manier verloopt en moet eindigen. Ik zal trainen en mijn stem blijven gebruiken tegen dit onrecht.”