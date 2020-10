Zware klap voor Beerschot-aanvaller: uit het niets opgewerkt tot basisspeler en nu maanden in de lappenmand

Net nu hij zich tot basisspeler had opgewerkt kreeg Loris Brogno een flinke tegenslag te verwerken. De aanvaller van Beerschot moet onder het mes.

In de eerste zes competitiematchen kreeg Loris Brogno minder dan een handvol speelminuten bij Beerschot. De flankaanvaller bleef echter knokken voor zijn plaats en tegen Waasland-Beveren scoorde hij de winning goal in de spectaculaire ommekeer (3-2).

In de ruime zege tegen STVV mocht hij voor het eerst aan een partij beginnen in 1A, maar bij die ene basisplaats zal het nog even blijven. Brogno blesseerde zich deze week aan de knie, weet Gazet van Antwerpen.

Hij moet zelfs onder het mes en dus kan hij een kruis maken over de komende maanden. De stadsderby van deze zondag moet hij dus ook aan zich voorbij laten gaan.