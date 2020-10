Belangrijke dag voor het Belgisch voetbal: drie duels die over de toekomst kunnen beslissen

Er wordt vaak gesproken over de Belgische coëfficiënt en over hoe belangrijk die is voor de Europese plaatsen. Wel: donderdag 22 oktober wordt een heel belangrijke dag.

Binnen de groepen waarin Standard, Gent en Antwerp zich bevinden is de eerste wedstrijd van donderdagavond 22 oktober meteen een heel belangrijke. Omdat ze zich met een overwinning alledrie meteen in een leuke positie kunnen brengen en omdat het voor sommige teams ook een beetje van moeten is. Coëfficiënt Standard heeft in zijn groep vooral Benfica te vrezen als topfavoriet, dus moet het in eigen huis tegen Rangers eigenlijk winnen met oog op een Europese lente. Antwerp heeft met LASK Linz en vooral Tottenham nog zware matchen voor de boeg, als je dan in Bulgarije kan beginnen met een driepunter doe je meteen een goede zaak. En eigenlijk geldt dat ook voor Gent: met Hoffenheim en Rode Ster Belgrado is het tegen Slovan Liberec eigenlijk tegen de op papier meest haalbare kaart te doen. Alledrie de teams hebben hun eigen problemen al gehad in de vaderlandse competitie, zeker voor Gent zou een overwinning van tel kunnen zijn op dit moment.