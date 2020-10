Club Brugge houdt het hart vast na explosie van euforie in Rusland: "Dat was een kritiek momentje"

Het zijn rare tijden. Club Brugge zou momenteel aan het nagenieten moeten zijn van een de mooiste Europese avonden in zijn clubbestaan, maar de grote ontlading in de staart van de wedstrijd bezorgt Philippe Clement kopzorgen.

De Bruggelingen gristen in het slot van de wedstrijd nog de volle buit mee tegen Zenit. De euforie was bijgevolg groot bij de spelers en die vlogen mekaar om de hals. Bij Clement zit de schrik er nu flink in dat dit vreugdetafereel tot nog meer coronabesmettingen zal leiden.

"Het is spijtig na zo’n wedstrijd maar de schrik voor extra besmettingen was het eerste dat door mijn hoofd ging na het laatste fluitsignaal”, zei de Brugse T1 op VTM. “Donderdag wordt het echt bang afwachten. Mogelijk vallen er nieuwe spelers uit. Zaterdag worden de spelers hertest die al besmet waren. We hebben er geen enkele controle over.”

Drukke agenda

Het zou wel een flinke tegenvaller zijn voor Clement, want de wedstrijden volgen elkaar nu in sneltempo op. “We gaan elke keer elf, veertien of meer spelers nodig hebben die zich tweehonderd procent geven. De coronadreiging kan in het hoofd van de spelers kruipen. Maar mijn groep kan zich optrekken aan onze prestatie in Sint-Petersburg."