Carlo Ancelotti springt in de bres voor Jordan Pickford na zijn zware charge op Virgil van Dijk

Na de Merseyside Derby was er veel stof tot napraten. De 2-2, het buitenspelgeval met Mané én de charge van Jordan Pickford op Virgil van Dijk. Everton-coach Carlo Ancelotti komt nog eens terug op die laatste fase en hij neemt het op voor zijn doelman.

Jordan Pickford kwam onbesuisd uit en raakt Virgil van Dijk vol op de knie. De Nederlander is bijgevolg maandenlang onbeschikbaar voor de Reds. "Pickford is er het hart van in en iedereen hoopt dat Van Dijk spoedig herstelt", legde Carlo Ancelotti uit bij SportBible.

"Hij kwam te laat en het was zijn intentie om te bal te spelen, niet om Van Dijk te blesseren. Om te zeggen dat het met voorbedachte rade was, gaat in mijn ogen te ver. Het was een stevig contact na een verkeerde timing. Van Dijk weet dat. Het gaat allemaal zo snel in de Premier League en dan is zo'n fout snel gebeurd."

Na 11 minuten kon Van Dijk niet meer verder. Daarvoor, in de eerste minuut, greep hij te laat in op man in vorm James Rodriguez. De Colombiaan is wellicht niet beschikbaar dit weekend en dat is volgens Ancelotti te wijten aan die tackle van Van Dijk.