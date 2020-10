"In crisis naar de Clásico" & "elke dag slechter": Real Madrid door het slijk gehaald in Spaanse pers

Real Madrid mocht het ontgelden na de beschamende 2-3 thuisnederlaag tegen een half B-elftal van Shakhtar Donetsk. De Spaanse pers was niet mild voor de landskampioen.

"Dit Real Madrid is een ramp", klonk het op de webstek van Marca. Een wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk zou in de kranten nooit zoveel ruimte in beslag nemen, maar door de nederlaag en de nakende Clásico was de aandacht groot.

"Een gedemotiveerd en slecht getraind elftal", "een team in vrije val" en "in crisis naar de Clásico", leverde een korte scrollsessie door de sectie van Real Madrid op Marca.com op. De voorpagina van de krant sprak boekdelen... "Elke dag slechter", staat er gedrukt boven Courtois die een bal uit zijn netten raapt.

"De beslissingen van Zidane, de jongeren die geen progressie maken, het gemis van Hazard en een kern zonder versterkingen... Real Madrid moet dringend een ommekeer maken", klonk het dan weer in AS.