Exclusief - Yves Vanderhaeghe : "Tottenham wilde me hebben, maar ik bleef bij Anderlecht"

Yves Vanderhaeghe ontvangt vrijdag in Kortrijk 'zijn' Anderlecht. Een club die Vanderhaeghe nog steeds nauw aan het hart ligt, en waarvoor hij indertijd een lucratieve transfer naar de Premier League aan zich liet voorbijgaan.

Zowel de spelers- als trainerscarrière van Yves Vanderhaegde speelde zich (tot dusver) steeds in België af. Als speler had de huidige T1 van Kortrijk slechts één droom: kampioen van België worden. "In 2000, ik was pas voor het eerst opgeroepen bij de Rode Duivels, had ik die droom nog steeds. Ik had het geluk om voor vier seizoenen bij Anderlecht te kunnen tekenen", vertelt Vanderhaeghe aan Walfoot.

"In mijn eerste seizoen bij Anderlecht werden we meteen landskampioen, en speelden we natuurlijk die schitterende campagne in de Champions League. Gevolg: veel spelers vertrokken naar het buitenland: Bart Goor, Thomas Razinski, Jan Koller en Didier Dheedene. Daarna vertrok ook Lorenzo Staelens nog naar Japan. Er moest toch nog iemand bij Anderlecht blijven!? Blijkbaar was ik dat (lacht)", aldus Vanderhaeghe. Al had de defensieve middenvelder eerder ook zelf de opportuniteit om naar het buitenland te vertrekken.

Anderlecht boven Premier League

"Ik tekende bij Anderlecht voor de start van Euro 2000. Er waren nog enkele clubs geïnteresseerd, waaronder Tottenham", onthult Vanderhaeghe. "Maar in die periode had Tottenham niet de naam en status zoals ze die vandaag hebben. Al was het ook toen al een grote club. Maar mijn prioriteit was Anderlecht", bevestigt hij. "Ondanks het feit dat Engeland een droom is voor veel voetballers. De stadions, het publiek, maar ook de mentaliteit. In Engeland verdient een voetballer veel geld, wordt hij als een ster behandeld. In België ziet men voetballers veeleer als verwende kinderen."

Een buitenlands avontuur kwam er voor Vanderhaeghe vooralsnog niet. Misschien in de toekomst als coach? "Vergeet niet dat er in het buitenland een verschil is in perceptie tussen een Belgische speler en een Belgische coach. In elke topclub loopt er tegenwoordig minstens een Belgische voetballer rond. Maar hoeveel Belgische coaches schopten het de voorbije jaren tot op het hoogste niveau in het buitenland? Marc Wilmots was bondscoach van Iran en Ivoorkust, dat zal het zowat zijn", besluit Yves Vanderhaeghe.

Interview door Alessandro Schiavone