Ole Solskjaer neemt jong toptalent in bescherming: "De pers zit achter hem aan"

Vorig seizoen was Mason Greenwood dé revelatie bij Manchester United, maar dit seizoen loopt het een stuk moeizamer.

Na zo'n geweldig seizoen is het normaal voor een jonge speler om een kleine terugval te krijgen, maar in Engeland zoeken ze toch naar redenen voor de zwakkere prestaties van Greenwood.

Die worden gezocht in zijn gedrag naast het veld. Verschillende tabloids melden dat hij er al eens de kantjes durft af te lopen en zagen het dan ook graag gebeuren toen Greenwood vorige maand de mist inging tijdens de interlandperiode. Toen overtrad Greenwood de coronamaatregelen door enkele meisjes uit te nodigen op zijn kamer.

Ole Solskjaer neemt zijn poulain in bescherming en ging frontaal in de aanval tegen de Britse pers. "Ja, hij heeft een fout gemaakt bij Engeland en opeens zit de pers achter hem aan. Mason is echter een fantastische jongen om mee te werken. Ik moet jullie teleurstellen. Hij komt nooit te laat op de training. Hij is nooit een probleem op het trainingsveld. Hij is altijd op tijd."

"Ik weet niet waar die verhalen vandaankomen. Ik wil ook zeggen dat Mason een goede familie om zich heen heeft. Hij heeft een goede geschiedenis in de jeugdopleiding en hij traint altijd goed. Al die verhalen dat hij niet professioneel is, kan ik niet geloven. Maar goed, dat is iets waar we mee moeten leven. Veel andere spelers van Manchester United gingen Mason voor", besluit Solksjaer.