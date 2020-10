Sergio Conceicao haalt zwaar uit naar Pep Guardiola: "Zijn gedrag was enorm vervelend"

Sergio Conceicao en Porto namen het deze week op tegen Manchester City en de Portugezen waren niet te spreken over Pep Guardiola.

"Ik moet nog heel veel leren van Pep Guardiola", begon Sergio Conceicao. "Ik moet nog leren hoe hij de scheidsrechters onder druk zet, tegen spelers van de tegenstander praat en hoe hij omgaat met de dug-out van de tegenstander."

Het cynische antwoord van Conceicao kwam er nadat zijn ploeg met 3-1 verloor van Manchester City. "Ik moet dit ook onder de knie krijgen. Vergeleken met de andere dug-out zaten er in onze dug-out alleen maar engeltjes. Guardiola sprak over Portugal en gebruikte daarbij denigrerende termen. Zijn gedrag was enorm vervelend. En eigenlijk dat van de complete dug-out van Manchester City."

Pep Guardiola zelf had er maar weinig over te vertellen. "We speelden vandaag tegen het sterkste team van Portugal, maar hebben de taak tot een goed einde gebracht. We speelden de perfecte wedstrijd."