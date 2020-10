Gerrard is ontgoocheld in reactie van Standard: "Dit getuigde niet van klasse"

Rangers FC vloerde gisteren Standard Luik in het eigen Sclessin en zette zo een heuse domper op de 250ste Europese wedstrijd van de Rouches. Coach Steven Gerrard blikte na de wedstrijd logischerwijze tevreden terug op de prestatie van zijn spelers.

"De 1e helft speelden we best goed", zegt de Rangers-coach. "Maar we hadden wel meer druk moeten zetten en meer kwaliteit moeten tonen. In de 2e helft waren we outstanding. We speelden goed voetbal, creëerden veel kansen en gaven er zelf slechts 2 weg. Dat is sterk tegen een goed team als Standard. Alleen: we hadden meer goals moeten maken", klinkt het bij Sporza.

Geen klassevolle reactie

Nadat de ex-spits van Anderlecht het Standard-publiek ging jennen na zijn wereldgoal, ontstond wel wat tumult. "Ik vond het wel enorm jammer dat er commotie was aan het einde van de match. We verdienden de 3 punten, de spelers deden wat ze moesten doen en verdienen daar respect voor. We verdienen een betere reactie van Standard."

"Ik kan begrijpen dat er teleurstelling is. Roofe kreeg ook geel voor zijn uitbundige viering voor het publiek. Laat mij als coach met hem spreken. Maar deze reactie was niet goed. Standard is normaal een club met klasse, maar vanavond toonden ze dat niet aan het einde."