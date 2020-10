John van den Brom (ex-ziet zijn spelers terugkeren na coronabesmetting: "Dit heeft echt wel een impact"

John van den Brom was enkele jaren geleden nog trainer van Anderlecht, nu staat de Nederlander aan het roer bij FC Utrecht. Ook hij heeft al enkele spelers in zijn selectie gehad die besmet waren met het coronavirus en schrikt van de impact die het heeft.

Utrecht staat na 5 speeldagen op de 7e plaats in de Eredivisie en heeft een wedstrijd minder gespeeld dan enkele ploegen boven hen. John van den Brom doet het dus niet slecht met zijn ploeg. Na de gewonnen wedstrijd tegen Twente kreeg hij een vraag over zijn spelers die besmet waren met het coronavirus.

"We hebben een aantal jongens die er wel last van hebben gehad", bekent de Nederlander. "Het heeft echt wel impact gehad op de spelers. 10 dagen quarantaine, krachtverlies, kortademigheid als ze opnieuw trainen... We moeten er echt voorzichtig mee zijn."

"Je wordt geconfronteerd met jongens die superfit en fysiek helemaal terugzakken na zo'n besmetting. Dat doet wel wat met je", zegt hij bij Fox Sports.