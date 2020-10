Betaalt Kevin Muscat weldra gelag? Neergang STVV is al langer aan de gang

Het mes op de keel, het hoofd op de kapblok... Dat is de situatie waarin Kevin Muscat zich bij STVV op dit moment bevindt. De Australiër, die na de knappe zege tegen AA Gent op de openingsspeeldag alom bewierookt werd, staat goed twee maanden later met anderhalf been op straat.

In een nog niet zo lang verleden was Stayen nog ‘de Hel van Stayen’, allerminst een plezierreisje voor de tegenstand. Academisch was het vaak allerminst, maar je kon er geld op verwedden dat Nicky Hayen, Peter Voets en andere Peter Delorges elke wedstrijd de ziel uit hun lijf zouden lopen.

Dat Belgische, Limburgse, Haspengouwse karakter van weleer is voltooid verleden tijd. Sinds de overname door het Japanse DMM in november 2017 kleurt STVV internationaal. Dat sterke man Tateishi op relatief korte termijn een plekje in POI ambieerde, klonk als muziek in de oren.

Bijna drie jaar later is het in realiteit anders uitgedraaid. In het seizoen 2018/2019 liepen de Truienaars op een haar na POI mis. Vorig seizoen eindigde STVV na een grijs seizoen als twaalfde en ook deze jaargang heeft STVV allesbehalve goed ingezet. De laatste zege dateert al van 9 augustus, een fris STVV was op speeldag 1 op alle vlaken de betere van AA Gent. Wat volgde, was een schrijnende 3 op 24, met de 6-3 op het Kiel van vorig weekend als dieptepunt.

Sterkhouders jaar na jaar weg

Het is inherent aan Belgische voetbalclubs dat ze hun betere spelers laten vertrekken. Het financieel plaatje staat of valt nu eenmaal bij de inkomsten uit transfers, vraag dat bijvoorbeeld maar eens aan Anderlecht. Dat is ook bij STVV meer dan ooit het geval.

In het seizoen 2018-2019 lieten de Kanaries Tomiyashu (9 miljoen) naar Bologna vertrekken. Ook Boli koos voor een lucratief avontuur in de zandbak, wat STVV nog eens drie miljoen opleverde. Ook de Japanner Endo werd uitgeleend Stuttgart. Maar ook deze zomer werd het andermaal een leegloop bij STVV. Stuttgart nam Endo definitief over, De Smet verkaste naar Reims. Certitudes Botaka en De Bruyn werden weggeplukt door AA Gent. Aanwinsten? Nakamura -niet toevallig alweer een Japanner- werd gehuurd, maar valt erg licht uit. Voorts was het lang erg stil op transfervlak. Buatu, Cacace, Filippov en Cauffriez werden aan boord gehesen. Vergeet niet dat Marc Brys ook vorig seizoen moest smeken om versterkingen. De vertroebelde relatie met het bestuur kostte hem niet veel later zijn kop.

Nee, STVV zal dit seizoen niet meedingen naar een ticket voor POI. En ook komend seizoen(en) niet. Het wordt zaak voor de clubleiding om een structuur en identiteit neer te poten waardoor STVV weer herkenbaar wordt. Ex-speler Gunther Verjans verwoordde het eerder deze week als volgt: “STVV stond voor voetbal, volk en vuur. Het voetbal is er niet dit jaar, door omstandigheden mag ook het volk niet komen. Als ook het vuur nog uitdooft, heeft de club een groot probleem.”