Kevin Muscat redt zijn hachje tegen Standard: "Opgelucht? Nee, vooral erg blij voor mijn team!"

STVV pakte na AA Gent ook de scalp van Standard op Stayen. Een verdiende en deugddoende overwinning van de Kanaries, niet in het minst voor coach Kevin Muscat. De job van de Australiër hing aan een zijden draadje, maar zijn team antwoordde vanavond met een knappe collectieve prestatie.

Een slaak van opluchting ging door Stayen na het laatste fluitsignaal. "Opluchting? Nee, het was een avond vol emoties", bekent Kevin Muscat. "Ik ben vooral blij voor dit team, want ik geloof in hen! Het is een verdiende zege voor ons, want we toonden een goede portie wilskracht en goesting om iets te rapen."

"Dat we na afloop met zo'n 26 spelers deze zege vieren, zegt veel over deze groep. Dat toont de spirit die in deze groep zit."

"De Ridder? Enorme impact"

Steve De Ridder, die zijn wederoptreden maakte na een lange schouderblessure, toonde meteen zijn waarde voor dit STVV. "Je weet dat ik zelden inga op individuele prestaties, maar ik kan de invloed die Steve heeft op ons spel niet negeren", aldus Muscat. "De manier waarop hij ons team leidde, zowel op als naast het veld, is fantastisch. Dat hij ook nog scoorde? Ja, dat kwam wel héél onverwacht. (lacht)"

Ook Dunckens Nazon maakte het de Standard-defensie knap lastig, én scoorde de openingstreffer. "Nazon komt van erg ver. Hij viel acht à negen kilogram af. Hij verdiende deze kans dan ook. Hopelijk valt zijn blessure mee. Hij verdraaide zijn enkel, die al erg opgezwollen was."