Olympique Lyon haalt het vlot van AS Monaco: Memphis Depay draagt doelpunt op aan landgenoot

Olympique Lyon heeft deze avond een vlotte overwinning geboekt in de Ligue 1. Ze haalden het met 4-1 van AS Monaco. Memphis Depay kon scoren en de Nederlander droeg het doelpunt op aan de geblesseerde Virgil van Dijk.

Olympique Lyon en AS Monaco hadden hun seizoensstart gemist en dus konden ze allebei de drie punten wel gebruiken. Toch was Lyon duidelijk de betere ploeg en na 12 minuten kwamen ze al op voorsprong via Memphis Depay. De Nederlander droeg het doelpunt op aan zijn landgenoot Virgil van Dijk. De verdediger komt dit seizoen misschien niet meer in actie door een zware blessure.



Lyon ging daarna op haar elan door en Toko Ekambi (2x) en Aouar konden de 4-0 ruststand op het bord zetten. In de tweede helft deed de thuisploeg het rustiger aan en Wissam Ben Yedder zorgde nog voor een eerredder. 4-1 was dus de eindstand en door deze overwinning springt Lyon naar de zesde plaats. AS Monaco staat op de twaalfde plaats.