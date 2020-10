Sterling treedt in de voetsporen van Rashford in strijd tegen kinderarmoede

Raheem Sterling zal samen met zijn collega-voetballer Marcus Rashford geld inzamelen om kinderarmoede te bestrijden.

De winger van Manchester CIty en de nationale ploeg zet zich niet in voor voedselpakketten zoals Rashford maar hij wil wel een fonds op poten zetten om ervoor te zorgen dat kansarme kinderen verder kunnen studeren.

"Hij weet wat het is om met niet al te veel op te groeien en hij wil iets teruggeven", vertelde een bron aan The Sun. "Zoals vele spelers, was hij onder de indruk van het werk van Rashford en hij wou ook iets doen. Raheem is vastberaden om een verschil te maken in het leven van jonge mensen", zegt men.