Geen play-offs? Pro League-voorzitter Croonen vreest: "Dan heb ik er schrik voor, dan gaan er clubs omvallen"

Pro League-voorzitter Peter Croonen was zondag te gast in de Zevende Dag. Daar werd hem gevraagd naar de huidige situatie van het Belgische voetbal. Hij haalde aan dat er niet te veel meer mag mislopen of het draait uit op een catastrofe.

Bij de profclubs worden er dagelijks wel Covid-besmettingen gemeld. Tot nu toe moesten er vier matchen uitgesteld worden. "Individuele matchen verplaatsen, dat gaat nog. Het probleem wordt groter als we hele speeldagen moeten verplaatsen", aldus Croonen. "Dan gaat de kalender al snel overvol worden."

Een mogelijke oplossing in dat geval is om de play-offs te laten vallen. Maar dat zou nog grotere problemen veroorzaken. "Veel clubs zijn al in overlevingsmodus. Als we nu nog een deel van het mediageld moeten laten vallen, dan wordt het echt moeilijk. Dan heb ik er schrik voor..."

"We zijn voorbereid op het ergste en er zijn sowieso momenten voorzien in de kalender, maar we hopen dat het niet nodig zal zijn. Als het tv-geld wegvalt, onze buffer, dan gaan er clubs omvallen."