PSV zit diep in de coronaproblemen: 5 wissels op de bank waarvan 2 doelmannen

Vitesse en PSV spelen zondagmiddag een topper in de Eredivisie tussen het nummer 2 en nummer 4. Maar bij PSV hebben ze serieus wat kopzorgen want op het wedstrijdblad staan slechts 5 wisselspelers. Bovendien zijn daar 2 doelmannen bij.

Aanvoerder Denzel Dumfries ontbreekt door corona, net als basisspelers Gakpo en Rosario. In totaal zitten ze in Eindhoven met 6 positieve besmettingen. Bovendien missen ze ook nog eens Mario Götze die donderdag in de Europa League een spierblessure opliep.

PSV houdt nog net drie veldspelers over om op de bank te zetten: Donyell Malen, Adrian Fein en Nick Viergever. PSV is verzwakt, maar toch is het verrassend dat Malen op de bank zit. Het is niet duidelijk waarom het Nederlandse toptalent op de bank start.

De andere twee spelers op de bank zijn twee doelmannen: Unnerstall en Müller. Hopelijk moeten zij niet invallen op het veld.