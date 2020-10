🎥 Real Sociedad blijft aan de leiding in La Liga en maakt indruk tegen SD Huesca: David Silva toont opnieuw zijn klasse met twee heerlijke assists

Real Sociedad heeft opnieuw indruk gemaakt in de Spaanse competitie. De club haalde het met 4-1 van SD Huesca en blijft zo de verrassende leider. David Silva speelde sterk en gaf twee heerlijke assists.

Adnan Januzaj zat niet in de selectie bij Real Sociedad, maar onze landgenoot kon zien hoe Mikel Oyarzabal Real Sociedad op voorsprong kon zetten via een strafschop. 1-0 was ook de ruststand, maar meteen na de rust zette Rafa Mir de verrassende 1-1 op het bord.

Lang stond de gelijke stand echter niet op het bord, want nog geen 10 minuten na de 1-1 was daar opnieuw Mikel Oyarzabal met zijn tweede van de avond. Uiteindelijk werd het nog 4-1 dankzij Portu, Isak en twee mooie assists van David Silva, zoals u hieronder op de beelden van Eleven Sports kan zien. Door deze vlotte overwinning blijft Real Sociedad aan de leiding staan in La Liga met één punt meer dan Real Madrid. De Madrilenen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.