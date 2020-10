Union eet Club Brugge op met huid en haar, Dante Vanzeir zorgt voor hattrick

Ook in 1B stond er op zondagnamiddag nog een belangrijk duel op het programma. En dat leverde een doelpuntenfestival op.

Union ontving Club NXT en dat leverde wel degelijk een doelpuntenfestival op, met Dante Vanzeir in een glorieuze rol.

6-0

De man met ervaring bij KV Mechelen en KRC Genk zorgde voor een hattrick, na vijf minuten had hij zijn team al op rozen gezet.

Ook Undav scoorde twee keer, net na de rust had tussendoor ook Bager gescoord in een 6-0 einduitslag. De Brusselaars nemen de leiding over in 1B, maar hebben wel een match meer gespeeld dan achtervolger Seraing.