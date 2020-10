Eredivisie-Belg zag hard af van coronabesmetting en belandde zelfs op intensieve

De meeste profvoetballers vertonen enkel lichte of zelfs geen symptomen na hun besmetting met het coronavirus. Voor Elton Kabangu, een Belg in loondienst bij Willem II, was dat niet het geval...

Elton Kabangu is aan zijn vierde seizoen in Nederland bezig, maar de 22-jarige Belg kon deze jaargang van de Eredivisie nog niet in actie komen. Eind juli testte hij positief op het coronavirus en hij zag daar enorm van af. Zo hard dat hij zelfs naar de intensive care afdeling moest, weet Algemeen Dagblad. Maar na bijna drie maanden kan de voormalige winger van KAA Gent zijn beroep weer uitoefenen. Zijn terugkeer op het trainingsveld werd onder toeziend oog van Adrie Koster zelfs met applaus onthaald bij Willem II. 👏 And look who's 𝐁𝐀𝐂𝐊 pic.twitter.com/qfd8GYmuMh — Willem II (@WillemII) October 26, 2020 Kabangu is een jeugdproduct van KAA Gent en werd tussen 2017 en 2019 twee seizoenen uitgeleend aan FC Eindhoven. In 2019 verkochten de Buffalo's hem aan Willem II.