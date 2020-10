"Bedankt voor alles, Jess. Eeuwig respect": het spandoek van de Gentse Ultra's dat de club niet toelaat

Jess Thorup begon het seizoen als trainer van KAA Gent maar staat inmiddels bij KRC Genk in de dug-out. Maandagavond keert de coach voor het eerst terug naar de Ghelamco Arena en de fans willen hun respect betuigen aan de Deen.

Dat wilden ze doen met een spandoek gericht aan Jess Thorup, maar de club wil het eerbetoon niet ophangen in het stadion. Ultras Ghent '14, de initiatiefnemers van de actie, deelden dat mee op hun instagrampagina.



(© Instagram - UltrasGhent14)

"Dit gaat over wederzijds respect", voegden de Gent-supporters er aan toe. "Niet over het motiveren of demotiveren van een ploeg. Onze ploeg heeft voldoende kracht en kwaliteiten om zich te tonen vanavond en de drie punten thuis te houden. Enkel met 110% wel en vechtlust kan dit."