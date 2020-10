Dit is het grote verschil tussen Gent en Genk volgens Thorup: "Meer een familieclub"

Jess Thorup gaat Michel Louwagie en Ivan De Witte gewoon groeten als hij ze tegenkomt. Over de berichtjes van Gent-spelers wou hij niets zeggen, net als over de rol van zijn voormalige assistent Wim De Decker. Maar hij legt wel de vinger op het verschil tussen Gent en Genk.

"Ik voel in deze club dat die doorstroming van de eigen jeugd belangrijk is. Het is één van de grote verschillen met AA Gent: een andere cultuur. De sfeer is hier meer die van een familieclub", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Wat hij daarmee bedoelt, is duidelijk. “Ik ben hier nog niet lang, maar het voelt alsof iedereen bij de club een grote familie is. Iedereen gaat dezelfde richting uit, ook met de jeugdacademie, en geeft me het gevoel dat ze me willen helpen. Ook buiten het veld.”