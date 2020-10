Pro League kan nog aanpassing uit de mouw schudden: "In dat geval worden de play-offs geschrapt"

De kalender komt onder druk te staan. De voorbije weken werden al verschillende wedstrijden uitgesteld door een te groot aantal positieve coronagevallen bij verschillende clubs. "Desnoods moeten de play-offs maar geschrapt worden", verrast Peter Croonen.

De kalender is dit seizoen dan ook héél krap. Er was niet alleen de late start, maar ook het EK staat meteen na het seizoen al te wachten om los te barsten. Zal het seizoen kunnen uitgespeeld worden?

“We hebben de reglementen met een reden aangepast”, aldus Peter Croonen in De Zevende Dag. “Als de helft van de wedstrijden gespeeld is kan er op basis van de stand een beslissing genomen worden.”

Maar de voorzitter van de Pro League en KRC Genk had nog een nieuwtje in petto. “Desnoods kunnen de play-offs geschrapt worden om de reguliere competitie af te werken. Hopelijk is het niet nodig, maar we zijn voorbereid op het ergste.”

Geen aanpassing van reglement

Een nieuwe aanpassing - UEFA bepaalt dat dertien spelers genoeg zijn om een wedstrijd af te werken - is voorlopig niet aan de orde. “We hebben een keuze gemaakt en dat aantal op zeven positieve spelers gezet om een wedstrijd uit te stellen. Dat lijkt ons nog steeds de beste en meest verstandige keuze.”