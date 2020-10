Selim Amallah baalt na zwakke partij op STVV: "We gaven niet thuis, we waren allemaal afwezig"

Voor het dertiende jaar op rij kon Standard de korte verplaatsing naar Sint-Truiden niet winnend afsluiten. Ook zondag gaven Amallah en co in een matige partij nooit de indruk STVV opzij te zetten. De 2-0 nederlaag was dan ook verdiend te noemen.

Standard liet de kans liggen om na tien speeldagen op kop te komen in de Jupiler Pro League. Die eer is nu ietwat verrassend weggelegd voor Antwerp, al ligt alles op een zakdoek. "Dit was Standard onwaardig. We gaven niet thuis, we waren allemaal afwezig", aldus een zichtbaar balende Selim Amallah.

Philippe Montanier verwachtte nochtans een reactie van zijn elftal na de nederlaag tegen Rangers van afgelopen donderdag. "De coach waarschuwde ons voor de wedstrijd nog dat dit een sleutelmatch zou worden en dat we voor de leidersplaats speelden. Nu wordt het zaak om de rug te rechten en dit te bespreken, want er moet wel een hartig woordje gesproken worden", aldus de international van Marokko.

Aanstaande donderdag wacht met een Europese uitwedstrijd bij Benfia alweer een erg zware klus. "We weten dat dat een heel zware opdracht is. Het is zuur om met twee nederlagen op rij naar Portugal te trekken. Toch zullen we er ook ginds alles aan doen om een resultaat te behalen, waarna we de focus weer snel moeten verleggen naar Oostende", besluit Selim Amallah.