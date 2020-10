Zidane bevestigt terugkeer van Eden Hazard: "Hij is klaar om te spelen"

Eden Hazard is terug! Of beter gezegd: dat moeten we geloven na de woorden van Zinedine Zidane. De Rode Duivel is alvast klaar om morgen zijn rentree te maken.

Real Madrid neemt het morgen op tegen Borussia Mönchengladbach. Na de misstap van vorige week tegen Shakhtar Donetsk moét De Koninklijke winnen om de kansen op het Kampioenenbal in eigen handen te houden.

Iedereen was dan ook verrast toen bleek dat Eden Hazard in de selectie werd opgenomen. Enkele dagen geleden gaf Zinedine Zidane nog toe dat de blessure van de Rode Duivel erger is dan verwacht.

We zullen zien of we Eden Hazard ook effectief zullen gebruiken

"Hazard zit in de selectie omdat hij klaar is om te spelen", maakte de Fransman vanavond een bocht op de persbabbel voor de wedstrijd op Duitse bodem. "Dat is goed nieuws. We zullen zien of we hem ook effectief zullen gebruiken."