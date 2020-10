'Barcelona heeft een plan B voor Memphis Depay en het is opnieuw een Nederlander'

De voorbije transfermercato stond Memphis Depay ergens bovenaan het rekruteringslijstje van FC Barcelona, maar tot een deal met Lyon kwam het uiteindelijk niet. Een wintertransfer dan? Niet uitgesloten, al maakt Barça ondertussen ook werk van een alternatief.

Want de kans bestaat natuurlijk dat ook in januari de transfer met Memphis Depay afspringt. Misschien wacht Barcelona wel bewust tot de zomer van 2021, want dan is de Nederlander einde contract bij Olympique Lyon.

Ondertussen bekijkt de Catalaanse club enkele andere pistes. Zo zou Donyell Malen van PSV een plan B zijn volgens Mundo Deportivo. De talentvolle Nederlander heeft natuurlijk weinig geheimen voor Ronald Koeman. De spits debuteerde bij Oranje onder Koeman.

De vorige twee seizoenen liet de 21-jarige aanvaller mooie statistieken optekenen en dit jaar zit hij al aan vijf goals en twee assists in negen matchen.