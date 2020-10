Bondscoach Martinez windt er geen doekjes om: "Romelu is de beste spits ter wereld"

Na de twee goals van Romelu Lukaku in de Champions League sprak zijn manager over "de beste spits ter wereld". Een uitspraak die geruggensteund wordt door Roberto Martinez.

Als bondscoach van de Rode Duivels is het natuurlijk makkelijk praten, maar Roberto Martinez meent het wel als hij zegt dat hij Romelu Lukaku de beste spits ter wereld vindt. "Het is een kwestie van smaak en wat je belangrijk vindt in een spits", legde de bondscoach uit bij Sporza.

"Maar als je een nummer 9 hebt die met zijn rug naar doel kan spelen, sterk is in het duel en in de lucht, die in de rug van de verdediging kan lopen, als pivot kan fungeren én kan scoren… dan is Romelu de nummer 9 die ik zou kiezen", ging de Spanjaard verder.

De topschutter aller tijden bij de Rode Duivels heeft zijn niveau merkbaar opgekrikt sinds zijn overstap naar Internazionale. "Zijn verhuis naar de Serie A heeft hem een extra laag van verantwoordelijkheid gegeven op clubniveau. Hij kan scoren als de beste en ook als voetballer bewijst hij dat hij op het toppunt van zijn carrière zit", besloot Martinez.