Overmeire gaat dieper in op aanbod van Waasland-Beveren: "Maar ik zat de hele tijd naar dat logo te kijken en ik wist dat..."

Killian Overmeire heeft beslist om de voetbalschoenen aan de haak te hangen. Het clubicoon van wijlen Sporting Lokeren had kunnen kiezen voor een nieuw avontuur bij Waasland-Beveren, maar deed dat niet. Hij doet zijn verhaal over de keuze.

In augustus brachten wij al het verhaal over de concrete interesse van Waasland-Beveren en KMSK Deinze in Killian Overmeire. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Ondertussen is het hoofdstuk profvoetbal geschreven voor de middenvelder.

“Het klopt dat Waasland-Beveren me gebeld heeft”, geeft Overmeire toe in Het Laatste Nieuws. “Uit respect van hun lef en durf heb ik geluisterd naar hun bedoelingen. Maar eigenlijk was een overstap naar de Freethiel nooit een optie voor mij.”

“Ik zou perfect voor Nicky Hayen kunnen voetballen”, was Overmeire ook mee in de filosofie van de coach. “Maar tijdens dat gesprek met hem had hij een trainingspak van Waasland-Beveren aan. Het is vreemd om te zeggen, maar ik zat de hele tijd naar dat logo te kijken. Ik wist meteen dat dit het niet zou worden.”

Ik kon mijn principes niet opgeven voor een laatste kans op het hoogste niveau

Overmeire beseft dat zijn uitspraken kunnen schofferen. “Sommige mensen gaan mij begrijpen en anderen gaan mij niet begrijpen. Ik denk misschien te emotioneel, maar ik had heel veel mensen gekwetst met zo’n overgang. Ik kon mijn principes niet opgeven voor een laatste kans op het hoogste niveau.”