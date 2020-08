Waasland-Beveren toont héél véél lef en doet Lokeren-icoon concrete aanbieding, maar ambitieuze tweedeklasser gaat met Overmeire aan de haal

KMSK Deinze liet gisteren al van zich spreken met de transfers van Ronald Vargas en Renato Neto. De eerstvolgende op het lijstje is Killian Overmeire. Pikant detail: het clubicoon van wijlen Sporting Lokeren kreeg een concrete aanbieding van... Waasland-Beveren.

We schreven eerder deze week al dat Killian Overmeire op weg is naar KMSK Deinze. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Ook Danijel Milicevic en Joseph Akpala staan nog steeds op de oranje-zwarte radar, maar de laatste punten en komma's zijn nog niet gezet.

De eerstvolgende die aan 'het Deinse Rad' - wat een schitterend filmpje was de aankondiging van de Oost-Vlamingen, zeg - mag draaien is Killian Overmeire. Al had hij nog een aanbod in de schuif liggen.

Uitgerekend... Waasland-Beveren

Waasland-Beveren deed het clubicoon van de grote rivaal namelijk een concreet aanbod om opnieuw in de Jupiler Pro League te voetballen. Het kapitaalkrachtige Deinze heeft de Waaslanders echter probleemloos overboden.